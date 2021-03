1) Pressione o botão MENU e selecione CALC-CLEAN. Pressione o botão ESPRESSO para iniciar o ciclo de remoção de impurezas. Nas cafeteiras que não tiverem um botão Menu, pressione o botão CALC-CLEAN e, a partir daí, selecione CALC-CLEAN e pressione o botão ESPRESSO para iniciar a remoção de impurezas.

2) O símbolo do removedor de impurezas é exibido no visor. Em primeiro lugar, as cafeteiras que têm um recipiente para leite mostram a instrução de que é necessário inserir esse recipiente preenchido com água fresca até o nível Min. e puxar o dispensador do recipiente para fora e para a direita (símbolo de vapor).

3) Remova o reservatório de água. Despeje toda a garrafa da solução de remoção de impurezas Saeco no reservatório de água.

4) Preencha o reservatório de água com água corrente até o símbolo CALC-CLEAN ou a indicação MAX.

5) Recoloque o reservatório de água na cafeteira.

6) Coloque uma tigela sob o bico de saída de café e o tubo de vapor/água quente/dispensador de leite (se a cafeteira tiver um recipiente para leite).

7) Pressione o botão correto para iniciar o ciclo de remoção de impurezas. Dependendo de seu modelo, esse botão pode ser AROMA/PRE GROUND ou CAPPUCCINO. Consulte o visor da cafeteira para saber qual deve pressionar.

8) A cafeteira começará a liberar a solução de remoção de impurezas em intervalos. A barra no visor exibe o andamento. Esse processo demora cerca de 25 minutos.

9) Quando toda a mistura de solução de remoção de impurezas e água tiver sido usada, o símbolo SEM ÁGUA será exibido no visor.

10) Enxágue o reservatório de água, encha-o com água fresca até o nível MAX e recoloque-o. O símbolo de início do enxágue será exibido no visor.

11) Nas cafeteiras com um recipiente para leite, enxágue o recipiente, encha-o com água fresca até o nível MIN e insira-o na cafeteira. Puxe o dispensador do recipiente para leite para fora e para a direita (símbolo de vapor).

12) Recoloque a tigela.

13) Pressione o botão correto para iniciar o ciclo de enxágue. Dependendo de seu modelo, esse botão pode ser AROMA/PRE GROUND ou CAPPUCCINO. Consulte o visor da cafeteira para saber qual deve pressionar.

14) Quando o símbolo PRONTO for exibido no visor, o ciclo de enxágue estará concluído.

Nota: Se o símbolo SEM ÁGUA for exibido no visor em vez do símbolo PRONTO, repita as etapas 10 a 13 até que o símbolo PRONTO seja exibido.

Pode ser necessário repetir essa etapa várias vezes.

15) Pressione o botão correto para sair do menu. Dependendo de seu modelo, esse botão pode ser ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS. Consulte o visor da cafeteira para saber qual deve pressionar.

16) A cafeteira se aquecerá e realizará o ciclo automático de enxágue.

17) Esvazie a bandeja de pingos e recoloque-a. Para cafeteiras com um recipiente para leite, enxágue o recipiente.

18) A cafeteira está pronta para ser usada.