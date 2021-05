Após a fase inicial (quatro tratamentos), recomendamos retoques a cada quatro semanas. Repita esse procedimento 8 vezes para uma redução de pelos eficaz e para manter os resultados. Recomendamos que você faça o tratamento em quatro dias antes ou depois da data de tratamento planejada. Os resultados podem variar de acordo com o crescimento do seu pelo e com as áreas do corpo.