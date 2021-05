Para as mulheres, o Lumea é seguro e gentil o suficiente para tratar toda a área do biquíni: linha do biquíni, área pubiana, grandes lábios e períneo. Se você desejar uma depilação à brasileira ou à Hollywood, vá em frente!

Para evitar desconforto, aconselhamos tratar a parte interior das coxas e as costas com um ajuste mais baixo, já que, por ser mais pigmentada, esta pele pode ser mais sensível.

O IPL não é adequado para as "partes internas' da virilha, portanto, não use o Lumea nas áreas dos pequenos lábios, vagina e ânus.