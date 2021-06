Se houver um símbolo de chuveiro ou banheira impresso no seu aparador, isso significa que o seu dispositivo é à prova d'água. Ele pode ser lavado sob a água com segurança e usado durante o banho de chuveiro ou banheira. Por questões de segurança, estes aparadores à prova d'água só podem ser usados sem fio e não ligarão se estiverem conectados à fonte de alimentação.

Nota: Lembre-se de que os símbolos no aparador Philips variam de acordo com o tipo do modelo. Se você ainda não tem certeza se é seguro limpar o aparador Philips com água, entre em contato conosco para obter suporte mais detalhado.