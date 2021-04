Recomendamos que você anote antes o tipo e o número de série corretos do seu aspirador Philips.

As informações dos números de modelo e de série podem ser encontradas em uma placa. Dependendo do modelo, a placa de identificação está localizada na parte inferior do aspirador de pó Philips, sob o recipiente para armazenamento de pó, na parte traseira do aspirador portátil ou atrás do reservatório de água do produto (por exemplo, veja as imagens abaixo).