Os números do modelo e de série do aspirador Philips

As informações referentes ao número do modelo e ao número de série do seu aspirador de pó Philips podem ser encontradas em uma placa. Dependendo do seu modelo, a placa do modelo estará localizada

- na parte de baixo,

- embaixo do contêiner de pó,

- na parte de trás do modelo portátil

- atrás do reservatório de água do equipamento.



Muito provavelmente, o número do modelo estará localizado no canto superior esquerdo. Esse número, começa com duas letras maiúsculas seguidas de quatro dígitos. Por exemplo, FC9192/xx ou XW9385/xx.



Muito provavelmente, o número de série estará localizado no canto inferior direito. Ele é composto por quatro dígitos: os dois primeiros correspondem ao ano, enquanto os dois últimos dígitos marcam o número da semana. Por exemplo, 1850 ou 1734. Em alguns casos, S/N está impresso na frente do número de série.