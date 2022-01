Monitore a cobertura da garantia do produto

Você pode comprar esses removedores de impurezas por meio da loja on-line da Philips . Para obter informações sobre como remover as impurezas da SENSEO, acesse o site de remoção de impurezas da SENSEO .

Nota: Não utilize vinagre branco ou ácidos minerais, como ácido sulfúrico, ácido hidroclórico, ácido sulfâmico e ácido acético, para remover as impurezas da SENSEO. O uso destes produtos de limpeza danificará a cafeteira SENSEO.

Se estiver em dúvida sobre qual tipo de removedor de impurezas usar para limpar/remover as impurezas da cafeteira SENSEO, é importante usar apenas removedores à base de ácido cítrico que sejam adequados às cafeteiras SENSEO. Consulte mais informações abaixo.

