Recomenda-se remover as impurezas da máquina de café SENSEO® a cada 3 meses.Se sua máquina estiver equipada com uma luz CALC, esta se acenderá quando chegar a hora de fazer a remoção de impurezas. Normalmente, isso acontece após 400 xícaras de café terem sido feitas. A luz CALC só desliga quando a remoção de impurezas é realizada.Remover as impurezas da máquina regularmente melhora o gosto, o volume e a temperatura do café. Isso também evitará que a máquina apresente defeitos e fará com que ela produza menos ruídos durante o preparo.Só use removedores de impurezas à base de ácido cítrico para evitar danos na máquina. Você pode comprar um removedor de impurezas SENSEO® especial em nossa loja on-line Para obter as instruções para remoção de impurezas, clique aqui