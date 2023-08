Fase 2: de 6 a 9 meses

Você pode incluir todos os alimentos acima e também: Fígado – limite a uma pequena porção por semana devido aos altos níveis de vitamina A. Com textura Purê de alimentos com pedaços macios para comer com as mãos. Ainda pode ser necessário processar a carne para fazer purê, mas ela poderá ser amassada se estiver muito macia. Habilidades a serem aprendidas: Movimentar pedaços de alimento na boca

Mastigar pedaços de alimento

Alimentar-se sozinho usando as mãos e os dedos

Tomar líquidos em copo Exemplos de alimentos macios para comer com as mãos Pedaços de frutas macias, por exemplo, manga, melão, banana, pera madura, pêssego, mamão papaia e kiwi Tirinhas de legumes cozidos, por exemplo, cenoura, vagem, abobrinha, batata e batata-doce Pedaços de legumes e verduras cozidos, por exemplo, buquês de couve-flor e brócolis Pedaços de massa cozida Cascas de pão ou torrada Cubos de queijo Tirinhas de legumes macios assados, por exemplo, batata, batata-doce, chirivia, pimentão, cenoura e abobrinha. Bebidas Goles de água do copo na hora das refeições, que devem ser concluídas com a amamentação ou um pudim de leite Sucos de frutas bem diluídos que auxiliem na absorção do ferro presente nas verduras e nos legumes; sirva-os em copo.