Se há uma coisa que os bebês nos ensinaram ao longo dos anos, é que as pequenas coisas, como a sensação e maciez do bico da mamadeira, que se parece mais com o seio da mãe, ou o formato reconfortante da chupeta, importam. Como novos pais em 1984, Edward e Celia Atkin tiveram dificuldades para alimentar seu bebê com uma mamadeira. Os bicos eram muito longos, duros e finos e as mamadeiras estreitas eram difíceis de encher e fáceis de derrubar. Edward usou sua experiência de um ano em projeto e fabricação para reinventar completamente o bico e a mamadeira. E foi assim que nasceu a mamadeira AVENT, que milhões de pais em todo o mundo conhecem e confiam! O primeiro passo de Edward foi projetar uma mamadeira que não só tivesse uma boca maior para tornar mais fácil enchê-la, mas que também fosse mais fácil de segurar e usar. No entanto, a verdadeira revolução foi o design do bico. Os anos em que trabalhou na empresa de borracha do seu pai foram o diferencial para Edward conseguir produzir o primeiro bico feito inteiramente de silicone sem odor nem gosto para tornar a alimentação dos bebês mais fácil e agradável. A mamadeira e o bico AVENT que Edward criou estabeleceram o padrão para alimentação de recém-nascidos desde o lançamento, em 1984, pois o design era o mais próximo possível da natureza e ainda clinicamente comprovado que seu exclusivo sistema de ventilação reduzia as cólicas em recém-nascidos. Prestar atenção aos menores detalhes é o que continua a diferenciar a Philips AVENT. Ao ouvir continuamente mães e profissionais da saúde, desenvolvemos produtos inspirados pela natureza e que realmente fazem a diferença para o bem-estar do seu bebê e para a sua tranquilidade desde 1984.