Com o uso constante de água desmineralizada, não haverá acúmulo de calcário no gerador de vapor. No entanto, em alguns ferros a vapor pressurizados, a lâmpada piloto de remoção de impurezas (descaling) piscará com base no tempo de uso do aparelho. Nesse caso, faça a rotina de remoção de impurezas para poder usar o aparelho novamente.