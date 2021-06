Sempre que usar o sistema de leite, verifique se todas as peças estão limpas. Limpe as peças de acordo com as informações no artigo "Como limpar/manter a cafeteira expresso Philips/Saeco" ou consulte o manual do usuário.



Sempre dê uma atenção especial à limpeza do sistema de circuito de leite da sua máquina de café. Evite que o leite seque nele, pois é difícil de ser removido.



Nota: Apenas o sistema de leite LatteGo é lavável em máquinas de lavar louça. Outros sistemas de leite, como recipientes para leite, não são laváveis na lava-louças.



Caso tenha tentado limpar e seguir outras dicas, mas a máquina ainda assim não funcionar, entre em contato conosco para obter mais assistência.