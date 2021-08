Alguns modelos vêm com o recurso Easy-start ativado. O recurso Easy-start permite aumentar as vibrações com o tempo para se acostumar com escovação elétrica. Desative a função Easy-start para aumentar as vibrações. Veja as instruções detalhadas no manual do usuário que acompanha a escova de dentes Philips Sonicare para desativar o recurso Easy-start.