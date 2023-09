Suporte da Philips

Minha escova de dentes Sonicare emite um ruído alto

Se a escova de dentes fizer um ruído alto, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.



Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima. Como alternativa, você pode assistir ao vídeo abaixo para resolver o problema.