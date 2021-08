A escova de dentes Philips Sonicare faz ruídos altos

As escovas de dentes Philips Sonicare usam vibrações que produzem até 62.000 movimentos de escovação por minuto. O som produzido é mais alto que o de uma escova de dentes manual sem vibrações. Se esta for sua primeira escova de dentes elétrica, pode demorar algum tempo para que você se acostume com a escovação eléctrica.



Se achar que o nível de ruído está anormal, experimente nossos conselhos de resolução de problemas ou veja o vídeo abaixo para resolver este problema.