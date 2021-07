Se o aspirador de pó estiver obstruído, poderá produzir mais calor do que o normal. Isso pode reduzir o desempenho de limpeza do aspirador de pó.



Para resolver o problema, siga as etapas abaixo:



Para aspiradores de pó sem coletor:



1. Verifique se o recipiente de armazenamento de sujeira está vazio.

2. Verifique se o filtro de proteção do motor está limpo

3. Verifique se o filtro de exaustão está limpo

4. Verifique se o tubo, a mangueira ou o bocal não estão bloqueados.





Para aspiradores de pó com coletor:



1. Verifique se o filtro de proteção do motor está limpo

2. Verifique se o filtro de exaustão está limpo

3. Verifique se o coletor de sujeira não está cheio

4. Se os filtros estão limpos e o coletor de sujeira não está cheio, mas o desempenho de limpeza continua insatisfatório e o aspirador continua aquecendo muito, substitua o coletor de sujeira



Se o aspirador de pó Philips continuar aquecendo demais durante o uso e as soluções acima não resolverem o problema, entre em contato conosco para obter mais ajuda.