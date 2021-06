Para o tipo de cafeteira: HD8743-HD8747, RI8743-RI8747 e números de série entre TW901241438213 e TW901434485351.

Depois que o processo for iniciado, ele precisará ser seguido até o fim, sem interrupções. Desconectar a cafeteira da tomada não cancelará o processo.

Caso você não possa concluir o procedimento de remoção de impurezas, desligue a cafeteira, ajuste o seletor de controle na posição GRÃO e ligue-a novamente pressionando o botão ligar/desligar. A máquina iniciará automaticamente o processo de remoção de impurezas a partir da etapa 6. Continue o processo a partir dessa etapa e siga até o final.

Processo de remoção de impurezas

1) Esvazie o reservatório de água e despeje nele toda a solução de remoção de impurezas Philips/Saeco. Encha-o com água fresca até o nível MAX e recoloque-o.

2) DESLIGUE a cafeteira pressionando o botão ligar/desligar.

3) Gire o seletor de controle até a posição GRÃO.

4) Coloque um grande contêiner sob o tubo de vapor/água quente.

5) Pressione os botões ESPRESSO e COFFEE ao mesmo tempo por cerca de cinco segundos. A luz vermelha do ponto de EXCLAMAÇÃO começará a piscar rapidamente e continuará piscando até o final do ciclo de remoção de impurezas.

6) A cafeteira começará a liberar a solução de remoção de impurezas internamente na bandeja de pingos, em vários intervalos de um minuto. Ela não precisa liberar a solução pelo tubo de vapor/água quente. Esse processo leva cerca de 5 minutos. Aguarde até que a luz verde de 2 XÍCARAS se acenda.

Atenção: Se você não tiver DESLIGADO a cafeteira antes de pressionar os dois botões, ela começará a liberar café em vez de ativar o ciclo de remoção de impurezas. Se esse for o caso, comece novamente da etapa 2.

7) Quando a luz verde de 2 XÍCARAS se acender, gire o seletor de controle até a posição ÁGUA QUENTE.

8) Após cerca de um minuto, a cafeteira fará a liberação da água por meio do tubo de vapor/água quente, em vários intervalos de um minuto, até que o reservatório de água esteja vazio. Isso leva cerca de 15 minutos.

9) Quando a luz verde de 2 XÍCARAS começar a piscar lentamente, gire o seletor de controle até a posição GRÃO. A luz vermelha SEM ÁGUA se acenderá.

10) Esvazie o grande contêiner e a bandeja de pingos e recoloque-os.

Ciclo de enxágue

11) Enxágue o reservatório de água e encha-o até o nível MAX com água fresca. Recoloque-o na máquina.

12) Quando a luz verde de 2 XÍCARAS se acender, gire o seletor de controle até a posição ÁGUA QUENTE. A máquina iniciará seus circuitos internos.

13) Depois disso, a luz verde de 2 XÍCARAS começará a piscar lentamente. Gire o seletor de controle até a posição GRÃO.

14) A cafeteira fará a liberação da água internamente na bandeja de pingos. Ela não precisa liberar a solução pelo tubo de vapor/água quente.

15) Quando a luz verde de 2 XÍCARAS se acender, gire o seletor de controle até a posição ÁGUA QUENTE. Agora, a cafeteira fará a liberação da água pelo tubo de vapor/água quente até que o reservatório de água esteja vazio.

16) Depois disso, a luz verde de 2 XÍCARAS começará a piscar lentamente. Gire o seletor de controle até a posição GRÃO. A luz vermelha SEM ÁGUA se acenderá.

Segundo ciclo de enxágue

17) Esvazie o grande contêiner e a bandeja de pingos e recoloque-os.

18) Enxágue o reservatório de água e encha-o até o nível MAX com água fresca. Recoloque-o na máquina.

19) Quando a luz verde de 2 XÍCARAS se acender, gire o seletor de controle até a posição ÁGUA QUENTE.

20) A cafeteira fará a liberação da água pelo tubo de vapor/água quente até que o reservatório de água esteja vazio.

21) Depois disso, a cafeteira será desligada. A luz vermelha do ponto de EXCLAMAÇÃO se apagará. Gire o seletor de controle até a posição GRÃO.

22) Enxágue a bandeja de pingos e recoloque-a. Reinstale o Pannarello/Cappuccinatore e o filtro de água INTENZA+ (se aplicável).

23) Enxágue o reservatório de água e encha-o até o nível MAX com água fresca. Recoloque-o na máquina.

24) Para preparar café, ligue a cafeteira.