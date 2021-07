A centrífuga Philips exala um odor desagradável

é normal um aparelho novo liberar um odor desagradável ou uma pequena quantidade de fumaça nas primeiras vezes em que é usado.

Isso desaparecerá depois que você usá-lo algumas vezes.

Mas o aparelho também pode exalar um odor desagradável ou liberar um pouco de fumaça se utilizado por muito tempo ou com alimentos muito duros, por exemplo, alho póro.

Se for esse o caso, desligue-o e o deixe esfriar por 60 minutos. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.