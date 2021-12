Como remover as impurezas da minha cafeteira expresso Philips

Se você perceber que a luz de autolimpeza começa a piscar lentamente ou se o visor da máquina solicitar a remoção de impurezas, isso indica que chegou o momento para remover as impurezas da sua cafeteira expresso Philips. É importante remover as impurezas da cafeteira expresso regularmente para obter a temperatura e o sabor ideais do café. Siga as etapas ou assista aos vídeos sobre como fazer isso em casa.Observe que, ao remover impurezas da sua cafeteira expresso Philips, você deve usar somente o removedor de impurezas Philips (solução de remoção de impurezas CA6700).Também é importante não interromper o processo de remoção de impurezas depois que ele for iniciado. Lembre-se de que, em alguns casos, esse processo pode levar até 30 minutos.As instruções sobre como remover impurezas da cafeteira expresso podem ser diferentes para cada modelo de máquina. Para encontrar instruções precisas para sua máquina específica, consulte o manual do usuário ou os vídeos em nossa página [Coffee Care]