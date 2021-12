Como lubrificar o conjunto de preparo da cafeteira expresso Philips

A lubrificação regular do conjunto de preparo da sua cafeteira expresso Philips garante que as peças mecânicas se movam suavemente. Encontre abaixo as informações sobre como lubrificar o conjunto de preparo e com que frequência. O vídeo de suporte vai guiar você pelas etapas necessárias.