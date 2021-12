Cuidados com a saúde

O ar preso pode estar bloqueando o suprimento de água da sua cafeteira expresso Philips, e esse pode ser um dos motivos pelos quais a água não é sugada do reservatório. Continue lendo para encontrar todas as possíveis causas e como resolver o problema.

Não há fluxo de água do tanque na minha cafeteira expresso Philips

