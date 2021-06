Mesmo se você retirar a água de enxágue do bico de saída do café em uma xícara, sempre cairá água de enxágue na bandeja de pingos. Isso ocorre porque a cafeteira drena a água do enxágue automático diretamente à bandeja de pingos para gerenciar o enxágue dos circuitos e garantir o melhor desempenho da cafeteira. O enxágue automático é executado ao ligar e desligar a cafeteira, após preparar uma bebida ou após usar o vaporizador de leite.

Devido a essa água de enxágue, você pode perceber que sempre há um pouco de água na bandeja de pingos ou que a bandeja de pingos enche mais rapidamente que o esperado. No entanto, isso não indica um vazamento da cafeteira.

Para evitar isso, esvazie-a diariamente ou assim que o indicador vermelho se acender.

Nota: caso a bandeja de pingos fique cheia após preparar 2 xícaras de café ou fique cheia de água durante a noite, recomendamos que você entre em contato conosco para obter mais assistência.