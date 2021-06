É importante enxaguar o conjunto de preparo semanalmente, já que um filtro sujo do conjunto de preparo pode causar uma má vazão da água e afetar o sabor do café. Para limpá-lo, siga as etapas abaixo ou assista ao nosso vídeo tutorial:

Desligue a cafeteira e espere até que ela esteja completamente desligada e não emita mais nenhum ruído (isso leva cerca de 15 a 20 segundos) Abra a porta de serviço e retire o conjunto de preparo pressionando o botão “PUSH” ao lado direito, segurando o conjunto de preparo e puxando-o em direção a você Enxágue o conjunto de preparo completamente com água morna e deixe-o secar ao ar livre antes de recolocá-lo