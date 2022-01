Lave o conjunto de preparo semanalmente, já que um filtro sujo do conjunto de preparo pode causar uma má vazão da água e afetar o sabor do café. Limpe o conjunto de preparo seguindo as instruções abaixo ou assista ao vídeo de suporte:

Desligue a máquina e espere até ela desligar completamente e não faça mais qualquer ruído (isso leva cerca de 15 a 20 segundos) Abra a porta de manutenção e retire o conjunto de preparo Lave o conjunto de preparo completamente com água morna corrente e deixe-o secar ao ar antes de colocá-lo de volta