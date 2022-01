Minha cafeteira expresso Philips está vazando

Se notar vazamentos com sua cafeteira expresso Philips, tente resolvê-los com as causas e soluções abaixo:



1. Você percebe que está vazando água na bandeja de pingos?

2. Você percebe água limpa embaixo ou na lateral da cafeteira?

3. Você percebe manchas de água amarronzadas na cozinha ou embaixo da cafeteira?