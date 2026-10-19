Minha cafeteira expresso Philips está vazando

Se notar vazamentos com sua cafeteira expresso Philips, tente resolvê-los com as causas e soluções abaixo:
1. Você percebe que está vazando água na bandeja de pingos? 2. Você percebe água limpa embaixo ou na lateral da cafeteira? 3. Você percebe manchas de água amarronzadas na cozinha ou embaixo da cafeteira?
Mesmo se você retirar a água de enxágue do bico de saída do café em uma xícara, você notará que sempre fica água na bandeja de pingos. Isso ocorre porque a cafeteira drena a água de enxágue do interior diretamente para a bandeja de pingos durante o enxágue automático ou o preparo do café. O enxágue interno do circuito garante um ótimo desempenho da cafeteira.
O enxágue automático é realizado ao ligar e desligar a cafeteira, após preparar uma bebida ou após usar o vaporizador de leite.
O resultado dessa água de enxágue é que você percebe que sempre há algum água na bandeja de pingos ou que a bandeja de pingos encha mais rápido do que o esperado. No entanto, isso não indica que a cafeteira esteja vazando.
Observação: Caso a bandeja de pingos fique cheia após preparar 2 xícaras de café ou encha de água durante a noite, recomendamos que você entre em contato conosco para obter mais assistência.
Se você notar água limpa embaixo da cafeteira ou ao lado do reservatório de água, é provavelmente porque o reservatório não está posicionado corretamente na cafeteira.
Para resolver isso, certifique-se de que o reservatório esteja encaixado totalmente até o fim.
Se o reservatório estiver posicionado corretamente e ainda sair água limpa por baixo da cafeteira, entre em contato conosco para obter mais assistência.
Há dois motivos para haver algumas manchas de água na cozinha ou embaixo da cafeteira:
1. A bandeja de pingos ficou muito cheia e uma água amarronzada foi derramada ao removê-la. Para solucionar, esvazie e enxágue a bandeja de pingos diariamente ou sempre que a bandeja estiver cheia e o indicador se acender. 2. Se você remover a bandeja de pingos imediatamente após enxaguar ou preparar o café, uma pequena quantidade de água de enxágue do conjunto de preparo pode continuar pingando na cozinha ou embaixo do lado direito da cafeteira. O melhor é secar e limpar esta área semanalmente com um pano, mas não é motivo para se preocupar com vazamentos de sua cafeteira.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›