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Suporte da Philips

Minha cafeteira expresso Philips está vazando

Se notar vazamentos com sua cafeteira expresso Philips, tente resolvê-los com as causas e soluções abaixo:

1.    Você percebe que está vazando água na bandeja de pingos?
2.    Você percebe água limpa embaixo ou na lateral da cafeteira?
3.    Você percebe manchas de água amarronzadas na cozinha ou embaixo da cafeteira?
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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