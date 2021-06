Um pouco de pó de café pode acabar embaixo ou em volta do conjunto de preparo, se o conjunto de preparo e suas partes não estiverem bem lubrificados. Siga essas etapas conforme as quais as partes do conjunto de preparo precisam ser lubrificadas:

Desligue a cafeteira expresso e espere até ela desligar completamente e não faça mais qualquer ruído (isso leva cerca de 15-20 segundos) Remova o conjunto de preparo da cafeteira e lave-o sob água fresca e morna. Deixe-a secar ao ar livre Aplique uma fina camada de lubrificante no pistão do conjunto de preparo Aplique uma fina camada de lubrificante em volta do eixo localizado na parte inferior do conjunto de preparo Aplique uma fina camada de lubrificante nos trilhos de ambas as laterais.

Nota: Para lubrificar o conjunto de preparo, use óleo da Philips/Saeco HD5061. Você pode comprá-lo em nossa loja on-line aqui.