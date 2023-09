Se o conjunto de preparo e suas peças não estiverem bem lubrificados, o pó de café poderá ficar preso no conjunto de preparo. Nesse caso, siga as etapas abaixo para lubrificar as peças corretamente:

Desligue a cafeteira expresso e aguarde pacientemente até que ela não faça mais ruídos (isso demora cerca de 15 a 20 segundos). Destrave e puxe o conjunto de preparo para fora da máquina. Enxágue-o com água morna e deixe-o secar naturalmente. Aplique uma fina camada de lubrificante no pistão do conjunto de preparo. Aplique uma fina camada de lubrificante em volta do eixo localizado na parte inferior do conjunto de preparo. Aplique uma fina camada de lubrificante em ambos os lados dos trilhos.

Nota: Você pode encontrar o lubrificante do conjunto de preparo Philips HD5061 em nossa loja on-line e diretamente com nossos revendedores.