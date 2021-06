Não sai café da cafeteira expresso Philips/Saeco

Existem diferentes causas pelas quais o café não passa pela cafeteira expresso Philips/Saeco. Abaixo, você encontrará soluções sobre como resolver isso por si mesmo.

Observação: se estiver usando a cafeteira pela primeira vez, é normal que, durante o primeiro preparo, apenas algumas gotas de café sejam passadas. Faça mais algumas xícaras de café para otimizar a extração do café com a compactação do café moído.