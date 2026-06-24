ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Vejo um código de erro na minha cafeteira expresso Philips

Se um código de erro como 01, 03, 04, 05, 11, 14 ou 19 na sua cafeteira expresso Philips, veja abaixo as possíveis causas e soluções. 

Em caso de outros erros não mencionados acima (como os erros 02, 10, 15, 22), sua máquina precisará ser reparada. Entre em contato conosco.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50 , EP5441/55 , EP5441/52 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte