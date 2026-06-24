Vejo um código de erro na minha cafeteira expresso Philips
Se um código de erro como 01, 03, 04, 05, 11, 14 ou 19 na sua cafeteira expresso Philips, veja abaixo as possíveis causas e soluções.
Em caso de outros erros não mencionados acima (como os erros 02, 10, 15, 22), sua máquina precisará ser reparada. Entre em contato conosco.
Quando o erro 01 é exibido, significa que o moedor de café na cafeteira expresso não está funcionando como deveria devido a um bloqueio na passagem de café. Para corrigir isso, desbloqueie a passagem de café (com uma colher de café ou um aspirador de pó, conforme explicado abaixo):
1. Desligue a máquina e aguarde até que ela esteja totalmente silenciosa (você não ouvirá nenhum ruído vindo dela). Isso pode levar de 15 a 20 segundos 2. Abra a porta de serviço e retire o conjunto de preparo 3. Abra a tampa da passagem de pó de café e insira o cabo da colher nela. Se não houver uma passagem para pó de café, insira o cabo da colher por baixo da saída de café 4. Mova o cabo para cima e para baixo até desfazer a obstrução de pó de café. Isso pode exigir alguma força. 5. Remova e limpe todo o café moído que caiu com um aspirador de pó 6. Em seguida, coloque o bocal do aspirador de pó na saída da passagem de café e cubra a passagem de café moído com a mão. Ou coloque o aspirador de pó na parte superior e cubra a parte inferior da passagem de café. 7. Coloque o conjunto de preparo de volta. Em seguida, ligue a cafeteira e prepare um expresso. 8. Depois de preparar o expresso, verifique se o funil ainda está livre do café moído. Se não conseguir, repita o procedimento de desbloqueio. Não despeje nem derrame água no recipiente de grãos de café para que a passagem de café não fique obstruída.
O erro 03 indica que há muita sujeira no conjunto de preparo e ele não pode funcionar corretamente. Para resolver isso, limpe o conjunto de preparo conforme explicado abaixo:
1. Desligue a máquina e aguarde até que ela esteja totalmente silenciosa (você não ouvirá nenhum ruído vindo dela). Isso pode levar de 15 a 20 segundos 2. Abra a porta de serviço e retire o conjunto de preparo 3. Lave o conjunto de preparo completamente com água morna. Em seguida, deixe-o secar ao ar antes de colocá-lo de volta.
Quando a cafeteira expresso Philips apresentar o código de erro E04, isso indica que o conjunto de preparo não está colocado corretamente. Para resolver isso, abra a porta de serviço da cafeteira e empurre o conjunto de preparo para o lugar. Quando o conjunto de preparo estiver bem posicionado, você ouvirá um clique.
Para resolver isso e liberar o ar preso da máquina, siga estas etapas:
1. Desligue a cafeteira 2. Esvazie o reservatório de água e remova o filtro AquaClean, ou qualquer outro filtro de água 3. Encha o reservatório de água com água e recoloque-o 4. Religue a cafeteira. Quando a máquina estiver aquecida, selecione água quente e passe 2 ou 3 xícaras de água quente
Se você usar um filtro de água AquaClean, siga estas etapas adicionais para garantir que o filtro esteja pronto e instalado corretamente para uso:
1. Agite o filtro de água AquaClean por 5 segundos 2. Segure o filtro de cabeça para baixo em um contêiner/tigela com água até que não saiam mais bolhas de ar 3. Coloque o filtro novamente no reservatório de água e encha o reservatório de água 4. Reinicie a cafeteira e religue-a novamente 5. Selecione "água quente" e passe 2-3 xícaras de água quente
Quando o código de erro 14 é exibido, isso indica que a cafeteira expresso Philips está superaquecida. Para resolver isso, desligue a máquina e aguarde 30 minutos para que ela esfrie.
Se o código de erro 11 ou 19 for exibido, sua cafeteira expresso precisará ajustar a temperatura de transporte/externa de acordo com a temperatura ambiente. Isso pode acontecer principalmente durante o inverno, quando está frio.
Para resolver isso, desligue a máquina por 30 minutos e tente novamente.
Se o procedimento acima não resolver o problema, pode ser que o plugue na parte traseira da máquina não esteja firmemente conectado. Para resolver isso, verifique se o plugue está inserido corretamente na tomada.
Se você notar outros códigos de erro além dos mencionados acima, entre em contato conosco.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50 , EP5441/55 , EP5441/52 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›