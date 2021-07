Durante a limpeza com utensílios de limpeza ásperos ou durante a inserção da cesta, algumas áreas podem descascar dentro do recipiente ou da cesta da Philips Airfryer devido a toques ou arranhões acidentais no revestimento. Isso não é prejudicial, pois todos os materiais usados na Philips Airfryer são seguros para os alimentos.

Nota: Evite limpar a airfryer com utensílios de limpeza ásperos (como esponjas de metal e escovas duras) e insira a cesta delicadamente.