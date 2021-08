Se você estiver preparando batatas fritas caseiras, siga estas etapas:

Descasque as batatas, cortando-as em palitos.

Deixe as batatas de molho em um recipiente por, no mínimo, 30 minutos. Após isso, retire e seque as batatas com papel-toalha.

Coloque as batatas e meia colher de sopa de azeite de oliva em outro recipiente e misture tudo até que as batatas estejam cobertas de azeite.

Retire as batatas do recipiente com as mãos ou com utensílios de cozinha, de maneira que o óleo em excesso permaneça no recipiente. Coloque as batatas na cesta.