É possível que o OneBlade não tenha sido carregado corretamente. Para carregar o OneBlade, basta seguir as instruções abaixo ou consultar o manual do usuário.

Instruções de carregamento do Philips OneBlade

1. Desligue seu OneBlade.

2. Insira o cabo de carregamento na tomada na parte inferior do OneBlade, e conecte o carregador em qualquer tomada CA de 120 V. Certifique-se de usar o adaptador original da Philips para carregar o OneBlade.