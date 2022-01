O acúmulo de impurezas pode fazer com que sua máquina de café SENSEO® produza mais ruído e vibrações ao longo do tempo. Recomendamos que você remova as impurezas da máquina de café SENSEO® a cada 3 meses para reduzir o ruído e manter uma excelente qualidade do café. Remova as impurezas da máquina de café para tentar reduzir o ruído. Encontre as instruções detalhadas no manual do usuário que acompanha a máquina de café SENSEO®.

Se nenhuma dessas etapas resolver o problema, entre em contato para obter mais ajuda.