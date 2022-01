Remova as impurezas da cafeteira SENSEO® no mínimo a cada três meses para manter sua cafeteira livre de impurezas. Você pode encontrar instruções detalhadas no manual do usuário que acompanha a sua cafeteira SENSEO®. Certifique-se de manter o porta-sachê no lugar durante a remoção de impurezas.

Se nenhuma dessas etapas resolver o problema, entre em contato conosco para mais ajuda. Talvez seja necessário solicitar um novo porta-sachê na Philips Online store