Descontinuado
TAT1215WT/97
Sempre pronto para acompanhá-lo
Há algo mais útil do que fones de ouvido true wireless com um case de carregamento que cabe no bolso da sua calça jeans justa? Esses fones de ouvido intra-auriculares resistentes a respingos e suor proporcionam um som excelente e até 18 horas de tempo de reprodução.
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Bluetooth®
Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.
O estojo de carregamento pequeno não poderia ser mais conveniente, e estes fones de ouvido sem fio também são resistentes a respingos de qualquer direção. São resistentes a um de pouco de suor, e você não precisa se preocupar em ser pego pela chuva.
2.0
de 5
1
Aval.
Anasz
18/02/2022
Brasil
Deu problema em alguns meses, detalhe nem uso.
Os fones aparentemente são bons, mas são um pouco grandes, o que causa desconforto. Os meus que quase nem usei, deram problema em um dos fones, que parece não estar mais carregando. Eu praticamente nem usei, então não recomendaria pela durabilidade e pelo tamanho.
Prós
Som de qualidade.
Contras
Durabilidade. Desconforto.
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215WT Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2021-10-18
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215WT Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2021-10-18