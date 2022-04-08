Descontinuado
TAT1215BK/97
Sempre pronto para acompanhá-lo
Há algo mais útil do que fones de ouvido true wireless com um case de carregamento que cabe no bolso da sua calça jeans justa? Esses fones de ouvido intra-auriculares resistentes a respingos e suor proporcionam um som excelente e até 18 horas de tempo de reprodução.
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Bluetooth®
Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.
O estojo de carregamento pequeno não poderia ser mais conveniente, e estes fones de ouvido sem fio também são resistentes a respingos de qualquer direção. São resistentes a um de pouco de suor, e você não precisa se preocupar em ser pego pela chuva.
2.6
de 5
35
Críticas
Luhhh
08/04/2022
Brasil
Fone Maravilhoso
O melhor fone que já pude testar. O som dele é perfeito e a qualidade do produto não tem igual. Fico até 2 dias sem carregar ele, usando direto.
Prós
Som perfeito, compacto e qualidade do material
Contras
um pouco baixo comparado a outros
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2021-03-07
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2021-03-07
Kmaia19
17/09/2021
Brasil
Produto incrível!
Gostei muito desse produto, uso sempre. Quase 4 meses que tenho e carreguei 2 vezes. A qualidade do som é boa, é um excelente custo benefício, eu indico.
Prós
Custo benefício, bateria extremamente durável
Contras
Não encontrei nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2021-05-17
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2021-05-17
30/06/2021
Brasil
Possui bateria de longa duração
Os fones são grandes e a caixinha de carregamento é bem frágil, apesar disso, a bateria desse produto dura bastante.
Prós
bateria de longa duração
Contras
tamanho
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2020-05-29
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2020-05-29