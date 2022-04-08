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Descontinuado

1000 seriesFones intra-auriculares true wireless

TAT1215BK/97

2.6

| (35) Críticas

Sempre pronto para acompanhá-lo

Há algo mais útil do que fones de ouvido true wireless com um case de carregamento que cabe no bolso da sua calça jeans justa? Esses fones de ouvido intra-auriculares resistentes a respingos e suor proporcionam um som excelente e até 18 horas de tempo de reprodução.

Ver todos os benefícios

Sempre pronto para acompanhá-lo

  • Drivers de 6 mm/acabamento fechado

  • Bluetooth®

Drivers de neodímio de 6 mm. Som nítido com graves potentes

Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido

Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.

Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

O estojo de carregamento pequeno não poderia ser mais conveniente, e estes fones de ouvido sem fio também são resistentes a respingos de qualquer direção. São resistentes a um de pouco de suor, e você não precisa se preocupar em ser pego pela chuva.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.6

de 5

35

Críticas

08/04/2022

Brasil

Brasil

Fone Maravilhoso

O melhor fone que já pude testar. O som dele é perfeito e a qualidade do produto não tem igual. Fico até 2 dias sem carregar ele, usando direto.

Prós

Som perfeito, compacto e qualidade do material

Contras

um pouco baixo comparado a outros

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2021-03-07

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2021-03-07

17/09/2021

Brasil

Brasil

Produto incrível!

Gostei muito desse produto, uso sempre. Quase 4 meses que tenho e carreguei 2 vezes. A qualidade do som é boa, é um excelente custo benefício, eu indico.

Prós

Custo benefício, bateria extremamente durável

Contras

Não encontrei nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2021-05-17

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2021-05-17

30/06/2021

Brasil

Brasil

Possui bateria de longa duração

Os fones são grandes e a caixinha de carregamento é bem frágil, apesar disso, a bateria desse produto dura bastante.

Prós

bateria de longa duração

Contras

tamanho

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2020-05-29

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2020-05-29

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