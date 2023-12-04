Descontinuado
TAT1215RD/97
Sempre pronto para acompanhá-lo
Há algo mais útil do que fones de ouvido true wireless com um case de carregamento que cabe no bolso da sua calça jeans justa? Esses fones de ouvido intra-auriculares resistentes a respingos e suor proporcionam um som excelente e até 18 horas de tempo de reprodução.
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Bluetooth®
Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.
O estojo de carregamento pequeno não poderia ser mais conveniente, e estes fones de ouvido sem fio também são resistentes a respingos de qualquer direção. São resistentes a um de pouco de suor, e você não precisa se preocupar em ser pego pela chuva.
2.0
de 5
1
Aval.
John Nine
04/12/2023
Brasil
Inadaptável
Não há nada mais desconfortável do que o direito e o esquerdo não exibirem a mesma coisa. Deveriam ter espaços diferentes no estojo para que pudessem os fones se adaptarem melhor às cavidades. É triste, gostaria que meu fone fosse bom. Sou produtor musical e gostaria que vocês pensasem mais nas diferenças do corpo humano. O pior é que além de tudo isso o preço não é razoável no custo benefício.
Prós
Botão (que quando pressionado machuca a orelha)
Contras
Borrachinhas de um único tamanho, pouca duração dos buds, falta de robustes, intereferência.
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215RD Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2023-11-04
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215RD Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2023-11-04