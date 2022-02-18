Descontinuado
TAT1215BL/97
Sempre pronto para acompanhá-lo
Há algo mais útil do que fones de ouvido true wireless com um case de carregamento que cabe no bolso da sua calça jeans justa? Esses fones de ouvido intra-auriculares resistentes a respingos e suor proporcionam um som excelente e até 18 horas de tempo de reprodução.
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Bluetooth®
Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.
O estojo de carregamento pequeno não poderia ser mais conveniente, e estes fones de ouvido sem fio também são resistentes a respingos de qualquer direção. São resistentes a um de pouco de suor, e você não precisa se preocupar em ser pego pela chuva.
1.0
de 5
1
Aval.
Deivinho
18/02/2022
Brasil
Produto Fraco
Só durou 7 meses, e usando pouco, fui acionar a garantia e fiquei sabendo que só era de 6 meses.
Prós
nenhuma
Contras
sem durabilidade e garantia informada pela assistência de 6 meses
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BL Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2021-08-18
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1215BL Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2021-08-18