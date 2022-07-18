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Descontinuado

PerformanceFone over-ear wireless com áudio de alta resolução

TAPH805BK/10

2.8

| (21) Críticas

Controle o silêncio

Ouça sua música, não a chuva. Você pode controlar a função de Cancelamento de ruído ativo nesses fones de ouvido wireless para atender à sua situação. Com 30 horas de tempo de reprodução e carregamento rápido flexível, você tem música para a viagem toda

Ver todos os benefícios

Fone de ouvido wireless com cancelamento de ruído ativo

Controle o silêncio

  • Drivers de 40 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

Design compacto e dobrável. Fácil de guardar

Os fones de ouvido wireless possuem fones macios, que se dobram perfeitamente em duas configurações. Você pode dobrá-los horizontalmente, perfeito para guardar na gaveta do escritório ou no estojo de transporte incluído. Ou você pode dobrá-los para dentro, criando um pacote compacto que cabe nos bolsos do casaco e na bolsa.

Porta para cabo line-in para ouvir músicas com fio

Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido

Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.8

de 5

21

Críticas

18/07/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Uso na academia para fazer musculação...

Uso na academia para fazer musculação, um ambiente barulhento, com musicas irritantes, assino um ótimo sistema de streeming lossless, o Philips 805 além de cancelar os ruidos externos me garante uma experiencia sonora com muita qualidade, médios suaves e equilibrados, agudos cristalinos e graves profundos quando necessario! Muito bom!

Prós

Um hedphone ANC premium

Contras

Muito mais barato que os concorrentes

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Fone over-ear wireless com áudio de alta resolução

Data de uso 2021-06-18

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2021-06-18

14/10/2021

Brasil

Brasil

Headphone com Ótimo Cancelamento de Ruído

Escolhi o Headphone Philips PH805 pelo seu acabamento Impecável e seu alto Nível de Cancelamento de Ruído. No geral ele é nota 10 em todos os sentidos. A clareza fica evidente ao ouvir os baixos, médios e agudos e o som é altíssima qualidade, mesmo não tendo um APP de equalização que na minha opinião faz muita falta (Inclusive o Bass Boost). O Cancelamento de Ruído é um dos pontos fortes deste phone não deixando nada a desejar para outros phones mais caros da linha da Sony. Almofadas extremamente confortáveis e resistentes, clareza absoluta dos sons, acabamento impecável de construção e um excelente custo benefício faz deste phone ser quase que uma compra obrigatória para quem quer um isolamento acústico de qualidade somado a um alto nível de qualidade de som. Na minha opinião o phone é Nota 10+, isso sem contar que vem com um estojo (Hard Case) para transporte, coisa que só se encontra em headphones mais topo de linha, um cabo P1/P2 para ouvir o áudio em High Res (e também para ouvir as músicas caso a bateria tenha acabado, o que é outro fator importante e em destaque já que a mesma dura 30/25 horas com Cancelamento de Ruído ativado). Vem acompanhado também de um cabo Micro USB para o carregamento dos phones (que poderia ser um USB tipo C, mas que atende bem pois só levam 2 1/2 horas para carregamento completo. No geral dou nota 10+ para este excelente phone de Ouvido da Philips.

Prós

Ótimo Cancelamento de Ruído Ativo / Passivo, Custo Benefício / Construção e Acabemaento Impecável/ Conforto e Qualidade de Áudio

Contras

Infelizmente não tem APP de equalização (Bass Bosst) e o carregamento é Micro USB, que deveria ser USB Tipo C

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Fone over-ear wireless com áudio de alta resolução

Data de uso 2021-09-14

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Fone over-ear wireless com áudio de alta resolução

Data de uso 2021-09-14

21/04/2021

Brasil

Brasil

Super satisfeito!

Agudos, médios, graves nítidos e limpos, muito confortável, entrada auxiliar e filtro de ruído externo, atendeu completamente minhas necessidades.

Prós

Som limpo, sem distorções e confortável.

Contras

Não achei nenhuma

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Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Fone over-ear wireless com áudio de alta resolução

Data de uso 2020-03-20

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Data de uso 2020-03-20

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Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar