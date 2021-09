Faça do seu jeito

Divirta-se com os fones de ouvido auriculares que as crianças podem estilizar. Esses fones de ouvido têm um volume limitado a 85 dB e são resistentes o suficiente para serem levados na mochila da escola. As crianças podem decorar os fones com adesivos ou suas próprias obras de arte! Conheça todos os benefícios