Descontinuado
TAJS50/00
Lar é onde sua música está
Relaxe com a caixa de som Bluetooth que convida você a se sentir em casa. Você obtém 20 horas de tempo de reprodução e a função de power bank. O tecido da caixa de som com mistura de lã e a placa superior em aço polido complementam até mesmo os ambientes mais minimalistas.
Bluetooth®
Potência de saída de 30 W
Tempo de reprodução de 20 horas
Função de power bank integrada
Projetada em conjunto com Georg Jensen, esta compacta caixa de som Bluetooth é simples, mas impressionante. A placa superior em aço polido contrasta lindamente com o tecido tátil da caixa acústica Kvadrat. As assinaturas discretas da marca remetem sutilmente à parceria Philips/Georg Jensen.
Esta caixa de som é coberta por um tecido superior criado pelo fabricante Kvadrat. O belo material de mistura de lã é acusticamente transparente, permitindo que o som flua livremente da caixa de som para o ambiente.
A bateria fornece 20 horas de reprodução com uma carga completa e o alcance wireless é de até 20 m. Você pode emparelhar com uma caixa acústica Philips Georg Jensen idêntica para curtir suas músicas em estéreo. Basta pressionar o botão de emparelhamento da caixa de som.
Críticas