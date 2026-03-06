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Descontinuado

Caixa de som Philips Georg Jensen

TAJS50/00

Lar é onde sua música está

Relaxe com a caixa de som Bluetooth que convida você a se sentir em casa. Você obtém 20 horas de tempo de reprodução e a função de power bank. O tecido da caixa de som com mistura de lã e a placa superior em aço polido complementam até mesmo os ambientes mais minimalistas.

Ver todos os benefícios

Lar é onde sua música está

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 30 W

  • Tempo de reprodução de 20 horas

  • Função de power bank integrada

Coleção Philips & Georg Jensen

Coleção Philips & Georg Jensen

Projetada em conjunto com Georg Jensen, esta compacta caixa de som Bluetooth é simples, mas impressionante. A placa superior em aço polido contrasta lindamente com o tecido tátil da caixa acústica Kvadrat. As assinaturas discretas da marca remetem sutilmente à parceria Philips/Georg Jensen.

Tecido de caixa acústica Kvadrat. Projetado para deixar o som passar

Tecido de caixa acústica Kvadrat. Projetado para deixar o som passar

Esta caixa de som é coberta por um tecido superior criado pelo fabricante Kvadrat. O belo material de mistura de lã é acusticamente transparente, permitindo que o som flua livremente da caixa de som para o ambiente.

Tempo de reprodução de 20 horas. Emparelhe para obter som estéreo

Tempo de reprodução de 20 horas. Emparelhe para obter som estéreo

A bateria fornece 20 horas de reprodução com uma carga completa e o alcance wireless é de até 20 m. Você pode emparelhar com uma caixa acústica Philips Georg Jensen idêntica para curtir suas músicas em estéreo. Basta pressionar o botão de emparelhamento da caixa de som.

Especificações técnicas

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