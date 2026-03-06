Descontinuado
TAJS30/00
Leve a música. Com estilo.
Lindamente curvada, com uma bela sensação tátil. O tecido da caixa de som misturado com lã e a placa superior de aço polido desta pequena caixa de som Bluetooth chamam a atenção onde quer que você vá. Você obtém um som nítido e até 6 horas de tempo de reprodução.
Bluetooth®
Potência de saída de 4 W
Tempo de reprodução de 6 horas
À prova d'água, IPX7
Projetada em conjunto com Georg Jensen, esta pequena caixa de som curvada Bluetooth é simples, mas impressionante. A placa superior em aço polido contrasta lindamente com o tecido tátil da caixa de som Kvadrat. As assinaturas discretas da marca remetem sutilmente à Philips e Georg Jensen.
Esta caixa de som é coberta por um tecido superior criado pelo fabricante Kvadrat. O belo material de mistura de lã é acusticamente transparente, permitindo que o som flua livremente da caixa de som para o ambiente.
A bateria fornece 6 horas de reprodução com uma carga completa e há botões na caixa de som para controle de volume. Você pode emparelhar com uma caixa de som Philips Georg Jensen idêntica para curtir suas músicas em estéreo. Basta pressionar o botão liga/desliga por 2 segundos.
Críticas