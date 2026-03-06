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Descontinuado

Fones de ouvido intra-auriculares wireless

TAE4205WT/00

Sinta os graves
Você adora os momentos em que os graves entram em ação? Estes fones de ouvido intra-auriculares wireless proporcionam graves mais fortes com o toque de um botão! Você obtém 10 horas de tempo de reprodução, carregamento rápido e pontas macias para um encaixe seguro e melhor isolamento de ruído passivo.
Ver todos os benefícios

Sinta os graves

  • Drivers de 8,2 mm/acabamento fechado

  • Intra-auriculares

Botão de reforço de graves. Graves instantaneamente mais fortes

Botão de reforço de graves. Graves instantaneamente mais fortes

Os fones de ouvido wireless contam com drivers de neodímio de 8,2 mm que proporcionam um som nítido e graves potentes. Para ter ainda mais potência, pressione o botão de reforço de graves e sinta a diferença.

10 horas de tempo de reprodução. Carregamento USB-C

10 horas de tempo de reprodução. Carregamento USB-C

Você tem 10 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas via USB-C. Se estiver com pouca bateria, uma carga rápida de 15 minutos lhe dará mais uma hora e meia de uso. O cabo plano fica confortavelmente atrás do pescoço, quer os fones estejam dentro ou fora do ouvido.

Seguro, flexível, confortável

O tubo acústico oval e as capas intercambiáveis do fone de ouvido proporcionam um encaixe confortável no ouvido. As pontas macias se encaixam perfeitamente sob o sulco do ouvido, permitindo um encaixe seguro e melhor isolamento de ruído passivo.

Especificações técnicas

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