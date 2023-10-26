Descontinuado
TAE1205BK/00
Drivers de 8 mm/acabamento fechado
Encaixe confortável
Resistente a respingos/suor (IPX4)
Ótimo isolamento passivo de ruídos
Com classificação IPX4, esses fones de ouvido true wireless são resistentes a respingos em qualquer direção. Um pouco de suor ou chuva não causa problemas.
As pontas flexíveis se encaixam sob o sulco da orelha, permitindo um encaixe seguro e melhor isolamento passivo de ruídos. Um tubo acústico oval e as capas intercambiáveis permitem um encaixe confortável no ouvido. O cabo plano fica confortavelmente atrás do pescoço, quer os fones estejam dentro ou fora do ouvido.
Os fones de ouvido magnéticos ficam juntos e o cabo plano evita o emaranhamento. Quando você tira o fone de ouvido da sacola ou do bolso, não precisa se preocupar em desfazer nós para curtir sua playlist.
2.5
de 5
10
Críticas
26/10/2023
Brasil
Custo benefício
O fone é muito bom. São qualidades o som, potência, design e o fato de ser resistente à água. É difícil de fazer sincronização com o celular. Deve-se apertar e segurar o botão para ligar e manter pressionado até ouvir Reading Mode. Então ele aparece pra sincronizar. A duração da bateria é boa mas poderia ser melhor, tipo 10h. O cabo poderia passar maior sensação de resistência. Recomendo o produto pelo custo benefício.
Prós
Qualidade sonora, praticidade, design, resistência à água, microfone
Contras
Cabo fino, duração da bateria
Sim, eu recomendo este produto
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09/11/2022
Brasil
Produto de qualidade
Recomendo pela qualidade do som, praticidade de uso e design moderno
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jepc
28/10/2022
Brasil
melhor custo benefício da categoria
por volta de 50,00 mais em conta que JBL, porém melhor.
Prós
preço
Contras
bass não tão alto
Sim, eu recomendo este produto
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