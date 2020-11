Seguro, flexível, confortável

As pontas flexíveis se encaixam sob o sulco da orelha, permitindo um encaixe seguro e melhor isolamento passivo de ruídos. Um tubo acústico oval e as capas intercambiáveis permitem um encaixe confortável no ouvido. O cabo plano fica confortavelmente atrás do pescoço, quer os fones estejam dentro ou fora do ouvido.