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Descontinuado

Fones de ouvido intra-auriculares wireless com mic

TAE1205BK/00

2.5
| (10) Críticas
Música sem embaraços
Mantenha suas músicas por perto. Esses fones de ouvido wireless resistentes a respingos e suor proporcionam um som excelente, um encaixe intra-auricular confortável e até 7 horas de tempo de reprodução. Quando precisar de mais, uma carga rápida de 15 minutos mantém a música tocando por mais uma hora.
Ver todos os benefícios

Música sem embaraços

  • Drivers de 8 mm/acabamento fechado

  • Encaixe confortável

  • Resistente a respingos/suor (IPX4)

  • Ótimo isolamento passivo de ruídos

Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

Com classificação IPX4, esses fones de ouvido true wireless são resistentes a respingos em qualquer direção. Um pouco de suor ou chuva não causa problemas.

Seguro, flexível, confortável

As pontas flexíveis se encaixam sob o sulco da orelha, permitindo um encaixe seguro e melhor isolamento passivo de ruídos. Um tubo acústico oval e as capas intercambiáveis permitem um encaixe confortável no ouvido. O cabo plano fica confortavelmente atrás do pescoço, quer os fones estejam dentro ou fora do ouvido.

Fones de ouvido magnéticos. Cabo plano que evita emaranhamento

Os fones de ouvido magnéticos ficam juntos e o cabo plano evita o emaranhamento. Quando você tira o fone de ouvido da sacola ou do bolso, não precisa se preocupar em desfazer nós para curtir sua playlist.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.5

de 5

10

Críticas

5
2

26/10/2023

Brasil

Brasil

Custo benefício

O fone é muito bom. São qualidades o som, potência, design e o fato de ser resistente à água. É difícil de fazer sincronização com o celular. Deve-se apertar e segurar o botão para ligar e manter pressionado até ouvir Reading Mode. Então ele aparece pra sincronizar. A duração da bateria é boa mas poderia ser melhor, tipo 10h. O cabo poderia passar maior sensação de resistência. Recomendo o produto pelo custo benefício.

Prós

Qualidade sonora, praticidade, design, resistência à água, microfone

Contras

Cabo fino, duração da bateria

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Esta avaliação foi feita para TAE1205BK Fones de ouvido intra-auriculares wireless com mic

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09/11/2022

Brasil

Brasil

Produto de qualidade

Recomendo pela qualidade do som, praticidade de uso e design moderno

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28/10/2022

Brasil

Brasil

melhor custo benefício da categoria

por volta de 50,00 mais em conta que JBL, porém melhor.

Prós

preço

Contras

bass não tão alto

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