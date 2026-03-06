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Descontinuado

Fones de ouvido wireless com cancelamento de ruído

TABH305BK/00

Graves poderosos. Sem distrações.

Ouça seus sons com graves poderosos. Livre-se das distrações com o Cancelamento de ruído ativo (ANC - Active Noise Canceling). Estes fones de ouvido auriculares wireless têm tudo a ver com as batidas que você adora. Uma única carga lhe oferece até 15 horas de tempo de reprodução, mesmo com o ANC ativado.

Ver todos os benefícios

Graves poderosos. Sem distrações.

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

  • Totalmente dobrável

15 horas de tempo de reprodução com Cancelamento de ruído ativo (ANC) ativado

O Cancelamento de ruído ativo (ANC) garante que o barulho do trem não vai interferir na batida do seu som. Quer silêncio? Basta ativar o ANC quando nenhuma música estiver tocando. Desfrute de até 15 horas tempo de reprodução com o ANC ativado e de até 18 horas com o ANC desativado. O tempo de carregamento é de apenas 2 horas via USB.

Graves potentes. Drivers acústicos de neodímio de 32 mm

Leve a pista de dança aonde você for. Os drivers acústicos de neodímio de 32 mm mantêm a nitidez do som e a potência dos graves.

Pesa apenas 145,5 g. Sinta-se leve. Ouça um som de peso

Pesando apenas 145,5 g, estes fones de ouvido auriculares wireless permitem que você ouça os graves com muito conforto. A alça é facilmente ajustável e é tão leve que você mal a sentirá. Os fones são macios e podem ser articulados para um ajuste perfeito.

Especificações técnicas

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  1. Os resultados reais podem variar