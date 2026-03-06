15 horas de tempo de reprodução com Cancelamento de ruído ativo (ANC) ativado

O Cancelamento de ruído ativo (ANC) garante que o barulho do trem não vai interferir na batida do seu som. Quer silêncio? Basta ativar o ANC quando nenhuma música estiver tocando. Desfrute de até 15 horas tempo de reprodução com o ANC ativado e de até 18 horas com o ANC desativado. O tempo de carregamento é de apenas 2 horas via USB.