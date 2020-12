Graves poderosos. Sem distrações.

Ouça seus sons com graves poderosos. Livre-se das distrações com o Cancelamento de ruído ativo (ANC - Active Noise Canceling). Estes fones de ouvido auriculares wireless têm tudo a ver com as batidas que você adora. Uma única carga lhe oferece até 15 horas de tempo de reprodução, mesmo com o ANC ativado. Conheça todos os benefícios