Descontinuado
TABH305BK/00
Graves poderosos. Sem distrações.
Ouça seus sons com graves poderosos. Livre-se das distrações com o Cancelamento de ruído ativo (ANC - Active Noise Canceling). Estes fones de ouvido auriculares wireless têm tudo a ver com as batidas que você adora. Uma única carga lhe oferece até 15 horas de tempo de reprodução, mesmo com o ANC ativado.
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Totalmente dobrável
O Cancelamento de ruído ativo (ANC) garante que o barulho do trem não vai interferir na batida do seu som. Quer silêncio? Basta ativar o ANC quando nenhuma música estiver tocando. Desfrute de até 15 horas tempo de reprodução com o ANC ativado e de até 18 horas com o ANC desativado. O tempo de carregamento é de apenas 2 horas via USB.
Leve a pista de dança aonde você for. Os drivers acústicos de neodímio de 32 mm mantêm a nitidez do som e a potência dos graves.
Pesando apenas 145,5 g, estes fones de ouvido auriculares wireless permitem que você ouça os graves com muito conforto. A alça é facilmente ajustável e é tão leve que você mal a sentirá. Os fones são macios e podem ser articulados para um ajuste perfeito.
Críticas
Os resultados reais podem variar