Chamadas extremamente nítidas. No interior, no exterior, em qualquer lugar

Atender chamadas? Uma combinação única de microfones com condução óssea e IA significa que você sempre será ouvido com clareza. O microfone com IA remove o ruído de fundo em qualquer ambiente. Se você estiver fora em uma corrida ou em um passeio, o microfone com condução óssea remove o ruído irritante do vento. Alterne facilmente os microfones com um botão na tira para o pescoço.