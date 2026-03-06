Descontinuado
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Sem limites para seus ouvidos. Ouça tudo.
Corra, ande, passeie, desfrute! Leves, confortáveis e resistentes, com estes fones de ouvido abertos esportivos wireless você ouve tudo o que acontece à sua volta e também a sua música. De parques a ruas da cidade, seu treinamento acaba de subir de nível.
Design aberto
Condução óssea
Limpar chamadas
Luzes de segurança de LED
A tecnologia de condução óssea transmite o som através dos ossos do crânio, o que significa que não precisa de colocar um auricular no ouvido ou de utilizar auscultadores que cobrem a orelha. Em vez disso, o som viaja desde as suas maçãs do rosto diretamente para o ouvido interno, e a música surge magicamente na sua cabeça!
Vai correr à chuva? Uma classificação IP66 significa que a sujidade ou um aguaceiro não param estes auscultadores open-ear, que são seguros e fáceis de carregar, mesmo depois de estarem molhados. Basta limpá-los e colocá-los no suporte de carregamento magnético.
Corra à noite. Faça uma caminhada na montanha ao anoitecer. Ou passeie de bicicleta pela floresta. Com uma faixa de luz LED brilhante na parte traseira da fita para o pescoço, ficará visível em ambientes com pouca luz. Pode controlar os LED através da aplicação Philips Headphones ou através do botão para ligar/desligar na fita para o pescoço.
Críticas
A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.