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Descontinuado

Fones de ouvido abertos wireless esportivos

TAA7607BK/00

Sem limites para seus ouvidos. Ouça tudo.

Corra, ande, passeie, desfrute! Leves, confortáveis e resistentes, com estes fones de ouvido abertos esportivos wireless você ouve tudo o que acontece à sua volta e também a sua música. De parques a ruas da cidade, seu treinamento acaba de subir de nível.

Ver todos os benefícios

Sem limites para seus ouvidos. Ouça tudo.

  • Design aberto

  • Condução óssea

  • Limpar chamadas

  • Luzes de segurança de LED

Som sem auriculares. Design open-ear

Som sem auriculares. Design open-ear

A tecnologia de condução óssea transmite o som através dos ossos do crânio, o que significa que não precisa de colocar um auricular no ouvido ou de utilizar auscultadores que cobrem a orelha. Em vez disso, o som viaja desde as suas maçãs do rosto diretamente para o ouvido interno, e a música surge magicamente na sua cabeça!

Sempre a postos. Resistente ao pó e à água com classificação IP66

Sempre a postos. Resistente ao pó e à água com classificação IP66

Vai correr à chuva? Uma classificação IP66 significa que a sujidade ou um aguaceiro não param estes auscultadores open-ear, que são seguros e fáceis de carregar, mesmo depois de estarem molhados. Basta limpá-los e colocá-los no suporte de carregamento magnético.

Esteja visível. Luzes de segurança LED

Esteja visível. Luzes de segurança LED

Corra à noite. Faça uma caminhada na montanha ao anoitecer. Ou passeie de bicicleta pela floresta. Com uma faixa de luz LED brilhante na parte traseira da fita para o pescoço, ficará visível em ambientes com pouca luz. Pode controlar os LED através da aplicação Philips Headphones ou através do botão para ligar/desligar na fita para o pescoço.

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  1. A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.