Som sem auriculares. Design open-ear

A tecnologia de condução óssea transmite o som através dos ossos do crânio, o que significa que não precisa de colocar um auricular no ouvido ou de utilizar auscultadores que cobrem a orelha. Em vez disso, o som viaja desde as suas maçãs do rosto diretamente para o ouvido interno, e a música surge magicamente na sua cabeça!