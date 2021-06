Pixel Plus 2 para mais detalhes, profundidade e nitidez

Com o Pixel Plus 2, sua webcam sempre produzirá imagens nítidas e com aparência natural, além de detalhes incríveis. Tudo isso graças à potência do processador Pixel Plus 2 — uma tecnologia de imagens de TV inovadora aplicada ao vídeo do PC. Essa tecnologia aumenta o número de linhas e de pixels para que você tenha a melhor imagem possível.