Webcam easy

O certificado para Skype garante bate-papos com imagens de alta qualidade, resolução de 1,3 megapixel, zoom digital de 3x e redução de ruído. Com a simplicidade do Plug and Play, ficou inacreditavelmente fácil permanecer em contato, e você ainda conta com um headset multimídia Philips. Conheça todos os benefícios