Máximo conforto e encaixe seguro

Com os fones de ouvido Nike Sport Motion, você terá a certeza de que eles não sairão da sua cabeça mesmo durante exercícios intensos. As novas almofadas AirPad proporcionam conforto e comodidade o tempo todo. Um organizador de cabos é fornecido para ajustar com praticidade o comprimento do cabo.